Тест ко Дню святого Патрика: какой ты алкоголь?
В день, когда часть нашей планеты будет устраивать алко-вечеринки, мы не могли не вспомнить об алкоголе. Когда же еще, как не в День святого Патрика?
Пройди тест и узнай, какой ты алкоголь. Возможно, после вечеринок тебе так плохо именно из-за неправильной "не твоей" выпивки.
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Источник: LifeStyle 24
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