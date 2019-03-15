Тест ко Дню святого Патрика: какой ты алкоголь?

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Тест ко Дню святого Патрика 2019 - какой ты алкоголь
Какой ты алкоголь

В день, когда часть нашей планеты будет устраивать алко-вечеринки, мы не могли не вспомнить об алкоголе. Когда же еще, как не в День святого Патрика?

Пройди тест и узнай, какой ты алкоголь. Возможно, после вечеринок тебе так плохо именно из-за неправильной "не твоей" выпивки.

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Алкоголь Курьезные новости Традиции Ирландия Food and Drinks Фотоновости Тесты
Источник: LifeStyle 24
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