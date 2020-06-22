В Голливуде мастерски подогрели интерес киноманов к будущей шпионской ленте "Кингс Мэн" (The King’s Man). Боевик уже привлек внимание благодаря зрелищным трейлерам, которые появились в сети.

Режиссером шпионской ленты "Кингс Мен" выступил Мэттью Вон. Эту информацию подтвердили и заказчики фильма – представители кинокомпании 20th Century Fox. Пока премьера боевика запланирована на сентябрь 2020 года, однако, как сообщает 24 канал, релиз ленты могут перенести из-за пандемии коронавируса.

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И хотя окончательной даты презентации "Кингс Мэн" нет, сеть захватывают зрелищные кадры и сюжет. Фильм станет приквелом к популярным лентам о британской разведке Kingsman и расскажет зрителям, как создалась шпионская организация.

По сюжету, могущественные тираны и преступники вызвали Первую мировую войну. Их главная задача – посеять хаос, уничтожить миллионы людей и избежать наказания за это. И только один герой готов противостоять самым опасным злодеям. Как он сможет остановить влиятельных тиранов и объединить сторонников мира в Kingsman – киноманы увидят уже осенью 2020 года.

Главные актеры фильма и их роли:

Харрис Дикинсон – Конрад

Лиам Нисон – Герберт Китченер

Даниэль Брюль – Макс Мортон

Рис Иванс – Григорий Распутин

Рэйф Файнз – герцог Оксфордский

Мэтью Гуд – Тристан

Джемма Артертон – Полли

Джимон Гонсу – Нилл Кенлок

Стэнли Туччи – Мерлин

Аарон Тейлор-Джонсон – Ли

Чарлз Дэнс – Артур

Смотрите новый трейлер к фильму "Кингс Мэн": видео