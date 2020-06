Легендарная британская рок-группа The Rolling Stones планирует подать судебный иск на президента Дональда Трампа. Причиной этому является несанкционированное использование песен коллектива во время избирательной кампании Трампа в США.

О таком решении группа сообщила на официальной странице в твиттере. Юристы музыкантов уже готовят соответствующие документы для того, чтобы прекратить использование авторских композиций во время избирательной кампании Трампа.

Читайте также Бывшая жена Элтона Джона подала на него в суд через 30 лет после развода

Юристы сотрудничают с BMI – организацией, которая защищает авторские права музыкантов. Известно, что 21 июня американский президент, несмотря на пандемию коронавируса, провел встречу с избирателями в Талсе, штат Оклахома. Именно во время ее закрытия прозвучала песня 1969 года You Can't Always Get What You Want ("Ты не можешь всегда получать то, что хочешь").

The Rolling Stones – You Can't Always Get What You Want: смотрите видео онлайн

BMI от имени The Rolling Stones уже сообщила Трампу о нарушении авторских прав, так как он несанкционированно использовал композицию группы. Если глава США проигнорирует это сообщение, то музыканты будут вынуждены подать против него судебный иск.

BMI warns Donald Trump Campaign to stop playing Rolling Stones songs: https://t.co/DWZ26dCglg — The Rolling Stones (@RollingStones) June 27, 2020

Отметим, Дональд Трамп неоднократно использовал хит You Can't Always Get What You Want во время избирательных кампаний. Также трек звучал после его победной речи в 2016 году. Однако коллектив The Rolling Stones не раз заявлял, что не поддерживает Трампа, и просил прекратить использование авторских композиций во время своих избирательных кампаний.