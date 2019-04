The Cranberries выпустили посмертный альбом с участием Долорес О'Риордан

Знаменитая ирландская рок-группа выпустила последний в своем творчестве музыкальный альбом In the End. Песни с участием покойного лидера Долорес О'Риордан сохранили все необходимые вокальные партии, которые она успела записать до своей смерти.

Альбом называется In the End и работа над ним была начата еще в 2017 году. Даже после неожиданной смерти Долорес О'Риордан музыканты решили завершить работу над ним и навсегда попрощаться со своими фанатами в составе группы.

Мы хотели бы воспользоваться возможность, чтобы поблагодарить вас, наших фанатов и поклонников за поддержку, которую вы высказывали нам на протяжении всей нашей карьеры, особенно в прошлом году и на протяжении всего выпуска нашего последнего альбома In the End. И прежде всего хотели бы попросить присоединиться к нам, чтобы поблагодарить Долорес за то, что она оставила песни и музыку, которые позволили нам сделать этот альбом, и ее семью за то, что они дам нам благословение на выпуск этих песен, – говорится в заметке участников группы The Cranberries в Instagram.

В альбом вошло 11 песен: All Over Now, Lost, Wake Me When Is not Over, A Place I Know, Catch Me If You Can, Got It, Illusion, Crazy Heart, Summer Song, The Pressure и In the End. Их можно прослушать на всех музыкальных сервисах, в частности в Apple Music, Google Play Music и Deezer.

Что произошло с Долорес О'Риордан?Новость о внезапной смерти певицы Долорес О'Риордан всколыхнула мир 15 января 2018 года. Правоохранители обнаружили тело артистки в номере лондонского отеля. В столицу Великобритании солистка The Cranberries прибыла для записи новых песен. В полиции сразу же назвали смерть артистки непонятной, а в ходе следствия выяснили, что женщина давно находилась в подавленном состоянии. Судмедэкспертиза показала, что на момент смерти Долорес О'Риордан была навеселе: на 100 мл крови ее уровень алкоголя составлял 330 мг. В таком состоянии звезда утонула в ванной.