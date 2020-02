The Hardkiss и участник от Чехии выйдут на сцену второго полуфинала Нацотбора Евровидение-2020

Уже в эту субботу, 15 февраля, состоится второй полуфинал Национального отбора Евровидение-2020. Вместе с восемью конкурсными выступлениями зрители смогут насладиться песнями популярной украинской группы The Hardkiss и представитель Чехии на международном конкурсе Бенни Кристо.

Через несколько дней вся страна будет прикована к телеэкранам, чтобы воочию увидеть самое ожидаемое музыкальное событие года. На сцену Национального отбора Евровидение-2020 выйдут MOONZOO feat. F.M.F. Sure, FO SHO, Элина Иващенко, Александр Порядинський, GARNA, KHAYAT, David Axelrod и TVORCHI.

Ранее организаторы анонсировали, что 15-летняя София Иванько станет звездной гостьей второго полуфинала. Девочка представила Украину на Детском Евровидении-2019 в Польше с чувственной композицией The Spirit Of Music. Теперь известны имена двух других исполнителей, которые выступят вне конкурсной программы. Ими стали любимцы украинской публики The Hardkiss и представитель Чехии на международном конкурсе Евровидение-2020 Бенни Кристо с песней Kemama.

Такие новости очень порадовали зрителей, которые с нетерпением жаждут услышать песни приглашенных звезд и выбрать своего фаворита в числе претендентов на заветную победу в Национальном отборе Евровидения-2020.

Напомним, что во время первого полуфинала приглашенным гостем стал представитель Украины на Евровидении-2018 эпатажный Melovin, который исполнил свой трек Oh, No!

Бенни Красота – Kemama: смотрите видео онлайн