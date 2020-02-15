The Hardkiss стали гостями второго полуфинала Нацотбора на Евровидение-2020: видео

Любимцы украинской публики The Hardkiss стали специальными звездными гостями второго полуфинала Национального отбора на Евровидение-2020. Эпатажный коллектив порадовал зрителей песней "Живая".

Сегодня, 15 февраля, стартовал второй полуфинал Национального отбора на Евровидение-2020. Зрители уже успели насладиться выступлениями восьми конкурсантов и определиться с фаворитами. Ярким завершением этого вечера стало выступление одной из самых успешных групп отечественного шоу-бизнеса и финалистов Нацотбора на Евровидение-2016 группы The Hardkiss.

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В 2016 году коллектив выходил на сцену главного песенного шоу, как участник, с песней Helpless. Теперь The Hardkiss исполнил чувственную композицию "Жива". Группа поразила невероятно проникновенным исполнением и зажигательной аранжировкой. "Живая" стала криком души во втором полуфинале Нацотбора, а также знаком того, что Национальный отбор может стать хорошим стартом для успешной карьеры, ведь уже через четыре года The Hardkiss из конкурсанта стал специальным гостем.

Юлия Санина неизменно поражает своими концертными образами. В этот раз не было исключения. Как и другие участники группы, она была одета в черную одежду, однако значительно выделялась среди них. Костюм вокалистки, который состоял из жакета, брюк и полупрозрачной черной блузки был обшит блестящими камнями. Наряд она сочетала с обувью черного цвета. На ушах были крупные серьги-кольца, которые также сияли от камней, которые их украшали. Завершила образ аккуратной прической, собрав волосы в высокий хвост, и ярким макияжем. Юлия сделала акцент и глазах, нарисовав черные стрелки, и губах, на которых была помада черного цвета.

The Hardkiss – на Нацотборе на Евровидение 2020: смотрите видео онлайн