The Harkiss выпустили новый музыкальный трек "Косатка"

Украинская рок-группа The Harkiss 19 февраля презентовала свою новую песню под названием "Косатка". Анонс премьеры песни солистка Юлия Санина анонсировала накануне, однако уже сейчас она доступна на нескольких музыкальных платформах.

Фототизер композиции, на котором изображена косатка на голубом фоне, появился на инстаграм-странице группы The Hardkiss 18 февраля и сразу же привлек внимание меломанов.

Интересно: Джастин Бибер выпустил новый альбом Changes: дебют за последние пять лет

Автором клипа выступил известный режиссер Валерий Бебко. Лирический трек группы The Hardkiss он решил дополнить нежным клипом в синих тонах. Прогнозируемо, что в ролике можно увидеть большую косатку, которая плавает над коллективом.

Особое внимание привлекла солистка группы Юлия Санина. В новом клипе она предстала перед меломанами в белом платье с этническими мотивами и обруче. Нежный образ гармонично смотрелся в сочетании с мелодикой композиции "Косатка".

Смотрите клип The Hardkiss на песню "Косатка": видео

The Hardkiss – "Косатка": текст новой песни

Плавати косаткою, заплющивши очі

Торкатися п‘яткою дна

І злітати вверх

Падати у хвилі одна

Припев:

Велика і сумна

Вона співає про поля за небокраєм

Яких, на жаль, ніколи не пізнає

Про міста під дощами

Про космічнії храми

Про людей із палкими

І живими серцями

Гратися між пастками

Вмиватись льодами

Сміливо торкатись човна

Пальці на плавці

Змінює сьогодні одна

Припев:

Велика і сумна

Вона співає про поля за небокраєм

Яких, на жаль, ніколи не пізнає

Про міста під дощами

Про космічнії храми

Про людей із палкими

І живими серцями