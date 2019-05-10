The Times назвал самых богатых британских музыкантов: кто попал в престижный список

Знаменитое издание The Times подвело итоги состояний известных британских музыкантов и вывело список самых богатых из них. В своеобразный рейтинг вошли легенды поп-музыки и талантливые певцы, находящиеся на пике славы.

По подсчетам экспертов The Times, всего за год состояния британских звезд выросли более чем 460 миллионов фунтов стерлингов и сейчас достигают 7,7 миллиарда.

Читайте также: Две украинские блогерши поедут в Канны на "Оскар для блогеров"

Особенно в этом списке отличился известный композитор, автор мюзиклов "Призрак оперы", "Эвита", "Кошки" Эндрю Ллойд Уэббер. Именно он занял первое место среди самых богатых британских музыкантов. По подсчетам, композитор имеет на своем счету не менее 1,07 миллиарда долларов.



Эндрю Ллойд Уэббер / Chicago Tribune

Вторую ступень самых богатых музыкантов Великобритании занял легендарный Пол Маккартни. Состояние участника группы The Beatles достигает 980 миллионов долларов.



Пол Маккартни / Rolling Stone

В тройку самых богатых британских артистов вошли участники группы U2. Они могут похвастаться большими заработками, которые, по данным экспертов издания составляют 759 миллионов долларов.



Рок-группа U2 / Фокус

Кроме этого, в рейтинг также попали Элтон Джон с состоянием в 416 миллионов долларов и фронтмен группы Rolling Stones Мик Джаггер, сбережения которого составляют 358 миллионов. Но немалое внимание СМИ привлек Ширан: певец, который не выпускал нового альбома с 2017 года, сумел вдвое увеличить свои доходы. Сейчас его состояние оценивается в 207 миллионов долларов, поэтому музыкант занял 17 строчку рейтинга.