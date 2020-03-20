24 Канал Техно Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

The Weeknd выпустил альбом After Hours, вдохновленный творчеством Скорсезе

- Читати новину українською

Канадский певец The Weeknd презентовал свой новый альбом After Hours, который посвятил фильму Мартина Скорсезе "После работы" 1985 года. В него вошло 14 треков.

Сам же музыкант The Weekend рассказал, что вдохновлялся драмой Скорсезе по книге Хантера С. Томпсона "Страх и ненависть в Лас-Вегасе".

К слову Джамала записала кавер на хит Билли Айлиш и объявила об онлайн-концерте: видео

Релиз нового альбома состоялся 20 марта на всех музыкальных платформах. Слушатели новых треков уже успели подметить, что песни напоминают эстетику 80-х и 90-х. На главную песню альбома After Hours канадец выпустил видеоклип, где все события символически происходят в Лас-Вегасе.

The Weekend – After Hours: смотреть видеоклип онлайн

Некоторые треки с нового альбома The Weekend для слушателей не стали новинками, ведь он их уже успел представить раньше: Heartless, которая уже была лидером чарта Billboard Hot 100, и Blinding Lights. Предлагаем послушать все синглы исполнителя.

 

Чрезвычайное положение в Украине: что значит и как жить в его условиях
сегодня
Автор: Ульяна Журба
Теги: LifeStyle Музыка
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Предложения партнеров

Комментарии
Публикации
сегодня 10:10 День счастья: 10 простых вещей, которые ежедневно приносят радость
Уляна Журба
сегодня 09:14 День весеннего равноденствия 2020: дата и точное время
Квітослава Туз
сегодня 06:00 День весеннего равноденствия 2020: ритуалы и что нельзя делать в этот день
Квітослава Туз
19 марта 16:16 Лунный календарь стрижек на март: полезные советы
Квітослава Туз
19 марта 15:02 Без Мадонны и показов Армани: какие мероприятия в мире и Украине отменили из-за коронавируса
Уляна Журба
Новости
Больше новостей
Залиште відгук