The Weeknd выпустил альбом After Hours, вдохновленный творчеством Скорсезе

Канадский певец The Weeknd презентовал свой новый альбом After Hours, который посвятил фильму Мартина Скорсезе "После работы" 1985 года. В него вошло 14 треков.

Сам же музыкант The Weekend рассказал, что вдохновлялся драмой Скорсезе по книге Хантера С. Томпсона "Страх и ненависть в Лас-Вегасе".

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Релиз нового альбома состоялся 20 марта на всех музыкальных платформах. Слушатели новых треков уже успели подметить, что песни напоминают эстетику 80-х и 90-х. На главную песню альбома After Hours канадец выпустил видеоклип, где все события символически происходят в Лас-Вегасе.

The Weekend – After Hours: смотреть видеоклип онлайн

Некоторые треки с нового альбома The Weekend для слушателей не стали новинками, ведь он их уже успел представить раньше: Heartless, которая уже была лидером чарта Billboard Hot 100, и Blinding Lights. Предлагаем послушать все синглы исполнителя.