24-летняя американская модель как никто другой знает, как покорить аудиторию социальных сетей. Кендалл Дженнер позирует в сексуальных образах, которые акцентируют внимание на ее потрясающей фигуре и провоцируют воображение поклонников.

Даже несмотря на карантин, Кендалл Дженнер сумела выпустить линейку косметики совместно с сестрой Кайли и сняться в новой фотосессии для японского издания Vogue. Однако модель не забывает и о развитии инстаграм-блога и наполняет страницу пикантными кадрами, которые стабильно собирают более 5 миллионов лайков.

Для того, чтобы наделать шума в сети, звезде не нужна армия стилистов и визажистов. Такое аппетитное тело, которое имеет Кендалл Дженнер, не сравнится ни с какими фэшн-локациями и брендовыми нарядами.

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На новых фото модель позирует в своей постели в спальне с тусклым светом. Для постельных кадров она выбрала откровенный комплект белья с тигровым принтом. На Кендалл Дженнер бюстгальтер, который подчеркивает ее соблазнительную грудь, и стринги, которые только выделяют стройную хрупкую талию и иреальные бедра.

И без того эротический образ звезда дополнила длинными перчатками с тигровым принтом и искусственным мехом. В постели Кендалл Дженнер дала волю своей сексуальности и позировала в пикантных позах, а ее длинные каштановые волосы соблазнительно падали на идеальное тело.



Кендалл Дженнер у тигровому бікіні / Фото Instagram / @kendalljenner



Кендалл Дженнер в тигровом бикини​ / Фото Instagram / @kendalljenner



Кендалл Дженнер в тигровом бикини ​/ Фото Instagram / @kendalljenner