Украинская реперша Alyona Alyona давно выступает за экологические инициативы в Украине и мире, и поднимает важные темы, которые имеют место в современном обществе. На фоне событий последних лет звезда выпустила проницательный клип, где призывает сохранить Землю и дать счастливое будущее своим детям.

Видеоклип под названием "Тихо діти сплять" вышел на ютуб-канале Alyona Alyona 17 июля с английскими субтитрами. Основные съемки клипа проходили на Бали, где была реперша с командой еще в карантин в Украине. Также в видеоролике присутствуют кадры из пожаров, из войны на востоке Украины, из Чернобыльской зоны, из крупных мегаполисов и украинских городов.

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Главным мотивом песни стала цель сохранения планеты для будущих потомков, ведь именно они с детства берут пример с родителей, которые часто не берегут свою землю. В описании к видео Alyona Alyona рассказала о засоренной береговой линии на Бали из-за пластика, который приплыл из океана. В частности, она обратила внимание на реки в Украине, в которых плавают отходы, на лесополосы, устланые мусором, на поля, на какие ветры приносят мусор.

Мы все пришли в этот мир, чтобы служить ему и делать его лучше. Но сейчас даже то, что не нуждается в совершенствовании, мы уничтожаем, не думая о последствиях... Я не хочу жить и видеть это дальше! Эра потребителей, желающих использовать все вокруг, чтобы получить кайф и упростить себе жизнь. Мы забыли, что для настоящего счастья нам не надо так много, что ни одно внешнее благо не заменит внутреннюю пустоту, забыли о том, что все земные ресурсы не бесконечны,

– убеждена Alyona Alyona.

Но артистка убеждена, что "лучше поздно, чем никогда". "Не важно, где ты живешь, какой у тебя цвет кожи или разрез глаз, на каком языке ты разговариваешь и в кого ты веришь. Важно то, что каждый мужчина и женщина могут оставить для следующих поколений, какой показать пример, что могут сделать именно сейчас, пока дети спят", – комментирует идею клипа реперша.

Alyona Alyona – "Тихо діти сплять": смотрите видео онлайн