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"Тихое место 2": в сети появился первый тизер продолжения популярного фильма ужасов

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Кадр из фильма "Тихое место" / IMDb

Наконец фанаты научно-фантастических хорроров получат новую порцию "ужасных" эмоций. Уже весной 2020 года в большой прокат выйдет фильм "Тихое место 2".

Как известно, "Тихое место 2" (A Quiet Place: Part II) станет прямым продолжением эпизода, который вышел на большой экран в 2018 году. В режиссерское кресло сел Джон Кразински, который также работал над первой частью фильма.

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Так, поскольку первый тизер уже появился в сети, это означает, что съемки фильма официально завершены. Как сообщают создатели ленты, полноценный трейлер поклонники франшизы "Тихое место" смогут увидеть в новогоднюю ночь.

Кроме режиссера к своим привычным ролям вернутся также актеры, среди которых Эмили Блант, Миллисенд Симмондс и Ноа Джуп. А вот из новеньких в актерском составе можно встретить Киллиана Мерфи и Джимона Гонсу, который заменит Брайана Тайри Генри.

Подробности сюжета пока что держатся в секрете, поэтому подробнее о ходе событий можно будет узнать из полноценного трейлера. Однако по слухам, фанаты "Тихого места" еще больше узнают о происхождении смертоносных инопланетян и, что самое интересное, ближе познакомятся с выжившими после захвата планеты.

Тихое место 2: тизер к фильму ужасов смотреть онлайн

 

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кино Голливуд
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