Тилль Линдеманн приехал в Киев с концертом: что следует знать о вокалисте группы Rammstein

Сегодня, 6 марта, в Киеве состоится долгожданный концерт Lindemann. Вокалист группы Тилль Линдеманн личность очень интересная – он покорил своих поклонников не только музыкой, но и грубым образом мужчины с экспрессивным характером. Что вам нужно знать о фронтмене немецкой легендарной группы – читайте дальше.

Линдеманн и группа Rammstein

Детство Тилля совсем не начиналось с музыки, как у многих легендарных исполнителей. В подростковом возрасте, будущий певец увлекался спортом, а наибольшее внимание уделял плаванию. В 10-летнем возрасте он поступил в спортивную школу, которую успешно закончил. В 15 лет Тилль был членом сборной на чемпионате Европы по плаванию среднего юниора, и готовился к выступлению на Олимпиаде в Москве. Впрочем карьера пловца резко оборвалась: во время тренировки Тилль повредил мышцы живота.

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В середине 1980-х годов Линдеманн увлекся музыкой. В 1986 году он стал барабанщиком панк-рок-группы First Arsch и иногда выступал с коллективом Feeling B. Свои концерты музыканты устраивали за городом, на заброшенных стройках и пустых заводах. По словам музыканта, на таких мероприятиях нужно было все время ожидать приезда полиции.

Во время своего нового увлечения музыкой, парень тесно общался со своим другом Рихардом Круспе. Именно он предложил Тиллю петь в группе, которую давно мечтал создать. От предложения попробовать себя в новом амплуа Тилль не отказался, поэтому уже в 1994 году стал фронтменом группы Rammstein.



Немецкая группа Rammstein

Став музыкантом метал-группы, парень 2 года стажировался в Берлине у звезды немецкого оперного театра. Для лучшего развития диафрагмы оперная дива заставляла Тилля петь с поднятым стулом над головой, а также отжиматься во время пения. Впоследствии певец добился нужного звучания голоса, а силовые тренировки во время пения научили артиста надолго задерживать дыхание, что пригодилось ему в дальнейшем во время концертов с использованием пиротехники.

Молодая группа Rammstein решила сразу заявить о себе широкой публике, поэтому подала заявку на участие в берлинском конкурсе Metrobit. Для участия в фестивале ребята подготовили свои демозаписи, которые создали на квартире. Неожиданно для молодых музыкантов группа победила в конкурсе, и перед ребятами открылись дальновидные перспективы.



Линдеманн в молодые годы

Впоследствии Rammstein заметил американский музыкант Трент Резнор, который порекомендовал две их песни для саундтрека к триллеру Дэвида Линча "Шоссе в никуда". Это принесло группе дополнительную известность.

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Глава группы всегда пытается поразить своих фанатов новыми выходками, которые изрядно привлекают внимание. В начале карьеры музыканты шокировали публику эффектными выступлениями. Линдеманн был готов на что угодно, лишь бы поразить публику. К примеру, во время съемок клипа на композицию Ich tu dir weр Линдеманн пожелал, чтобы из его рта выходил свет и попросил сделать разрез в левой щеке для проведения лампочки.

Эпатажный Линдеманн кроме аморальных выходок на концертах, сделал себе татуировку в пикантных местах. В пору активной творческой деятельности певец выбил тату у себя на ягодицах.



Линдеманн любит эпатировать на публике

В 2005 году пять альбомов Rammstein стали платиновыми, а группа получила награду World Sales Award за более чем 10 миллионов проданных копий по всему миру.

В 2015 году Линдеманн создал музыкальный проект Lindemann совместно со шведским продюсером и музыкантом Питером Тегтгреном. Дебютный альбом Skills in Pills вышел в июне 2015 года и занял первое место в национальном музыкальном чарте.

Линдеманн и личная жизни

Впервые Линдеманн женился в 22 года, впрочем вскоре развелся. Его первая дочь Нелли родилась в 1985 году. Когда Тиллю было 44 года, у него родилась первая внучка.

В гражданском браке с учительницей Ани Кьозелинг у пары родилась дочь Мари Луиза. В СМИ распространилась информация, что он часто был мать своего ребенка и прибегал даже к неоднократным изменам. После того, как Тилль сломал ей нос, Ани подняла скандал, который широко освещался в прессе. С тех пор Линдеманн старается не разглашать подробности своей личной жизни.



Линдеманн и Кьозелинг

С 2011 года по 2015 год у Линдеманна были отношения с немецкой актрисой Софией Томалла. А уже в 2018 году появились слухи о романе музыканта с украинской певицей Светланой Лободой. В мае того же года у певицы родилась дочь. В это время в сети активно ходили слухи, что отцом ребенка является солист группы Rammstein.



Светлана Лобода в компании немецкого певца

Лобода догадки не подтверждала, но и не опровергала. Девочке она дала имя Тильда, что стало очередным поводом задуматься о ее настоящем отце.



Светлана Лобода и Тилль Линдеманн

Линдеманн и кино

С 1998 по 2011 годы фронтмен немецкой группы появлялся как в эпизодических ролях, так и в полноценных фильмах-биографиях, где играет самого себя. Среди них фильм "Rammstein: Paris!" и "Live aus Berlin".

В 2003 году Тилль сыграл нерасторопного злодея в детском фильме "Пингвин Амундсен", а в 2004 году снялся в эпизодической роли защитника животных в готическом фильме "Винсент".

Кроме этого, в 2016 году в свет вышел сборник стихов Тилля под названием "В тихой ночи". Книгу очень тепло приняли критики, выразив много лестных отзывов фронтмену известной группы. Но на этом Линдеманн не остановился и выпустил еще одну книгу со стихами "Нож".

Линдеманн в жизни

Друзья и знакомые Линдеманна утверждают, что у певца мягкий характер, в жизни он тихий и добрый, и всегда готов прийти на помощь. Тилль любит проводить время на природе, он любит рыбалку и прогулки по лесу. Музыкант увлекается разведением рыб. Также в его хобби входит и пиротехника. Для того, чтобы проводить взрывы, он прошел специальный экзамен.



Линдеманн в жизни спокойный и добрый

Недавно Линдеманн эпатировал сняв порно-клип на новую песню Till the end. В клипе снялись десятки обнаженных девушек, а сам Тилль в эксцентричных костюмах появился в сексуальных сценах. Скандальный видеоклип можно посмотреть исключительно на порно-сайте, предварительно оформив подписку на ресурс.