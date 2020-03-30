Тилль Линдеманн впервые забавно отреагировал на слухи о коронавирусе

Немецкий солист группы Rammstein в своем профиле в инстаграме наконец отреагировал на слухи о диагностированном у него коронавирусе. Хоть потом и выяснилось, что тест показал отрицательный результат, артист решил оригинально отшутиться.

57-летний фронтмен Rammstein в своих инстаграм-сторис разместил надпись, в которой отметил, что нет такого вируса, который бы его поборол.

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"Вируса, который мог бы посоревноваться со мной, еще не создали!"– заявил рок-вокалист.



Тилль Линдеманн отреагировал на слухи о коронавирусе/ Instagram / @till_lindemann_official

Напомним, недавно СМИ запестрели заголовками о том, что Тилля Линдеманна госпитализировали в одной из берлинских больниц с признаками коронавируса. Отмечалось, что у него была высокая температура. Впоследствии стало известно, что тест на коронавирус показал отрицательный результат, поэтому это мог быть лишь грипп или сильная простуда.

Представители группы Rammstein добавили, что артист был госпитализирован вечером 26 марта и провел ночь в отделении интенсивной терапии, но уже 27 марта был переведен в другое отделение, потому что чувствует себя лучше.

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