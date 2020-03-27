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Тилля Линдеманна госпитализировали с коронавирусом в Берлине, – СМИ

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Тилль Линдеманн заразился коронавирусом, – СМИ / Фото из открытых источников

Фронтмена немецкой группы Rammstein госпитализировали с признаками коронавируса в одну из больниц Берлина, Германия.

Об этом сообщили журналисты издания Bild. Известно, что вокалист сейчас находится в отделе интенсивной терапии.

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В издании инсайдеры добавляют, что у лидера Rammstein была очень высокая температура. "Линдеманн с сольным проектом посетил Россию и Украину. После концерта в Москве 15 марта он вернулся в Берлин", – резюмировал источник в издании.

Тилль Линдеманн действительно был в Украине в первую неделю марта, презентовав свой музыкальный проект Lindemann совместно Петером Тэгтгреном. Помимо концерта в Киеве, вокалист успел побывать в одном из киевских заведений и даже поехать на экскурсию в Припять.

В издании Uckermark kurier добавляют, что сразу после возвращения из Москвы, 57-летнего Линдеманна доставили в больницу на машине "Скорой помощи" с очень высокой температурой. Тогда же у него диагностировали пневмонию и провели тестирование на коронавирус, которое показало положительный результат. Сейчас Линдеманн уже чувствует себя лучше, никакой опасности для его жизни нет, но еще вынужден быть на карантине в больнице.

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Напомним, что число подтвержденных больных коронавирусом в мире составляет более 500 000 по всему миру. Летальных случаев из них почти 25 тысяч, а вылечились – более 100 тысяч человек. В Германии ситуация не слишком хорошая – сейчас подтвержденных больных более 47 тысяч человек, из них – 281 погиб и более 5 тысяч вылечились.

Автор: Ульяна Журба
Теги: Коронавирус Covid-19 LifeStyle Rammstein Новости LifeStyle
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