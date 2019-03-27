Тим Рот или Брюс Уиллис: знаете ли вы культовые фильмы 90-х
90-е подарили нам множество лент, под которые мы плакали, смеялись, отдыхали, развлекались, таскали цитаты и музыку. Ну и в конце концов, в прямом смысле затирали кассеты (!) до дыр. Кто такие Джек, Роза, Форрест, Лилу и многие другие, знали все.
Время проходит, и наши гаджеты транслируют уже кинематографические продукты совсем другого сорта – с бешеными бюджетами, спецэффектами, декорациями. 24 канал предлагает вам встряхнуть память и вспомнить времена, когда кино было проще, но не "одноразовым". Многие же из нас до сих пор пересматривает "Пятый элемент" и "Бойцовский клуб", не так ли?
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Источник: LifeStyle 24
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