Time назвал 100 самых влиятельных людей мира: кто оказался в престижном рейтинге

Ежегодно престижный журнал Time составляет рейтинг самых влиятельных людей мира. В 2019 году в Топ-100 вошли знаменитые политики, певцы, голливудские актеры и деятели культуры.

По традиции, каждый год эксперты журнала Time составляют список самых влиятельных людей. Рейтинг впервые появился в 1999 году и привлек внимание всего мира. С тех пор ежегодно самые успешные политики, представители шоу-бизнеса, спортсмены и ученые стремятся попасть в Топ-100.

Читайте также: Музыкальная премия YUNA-2019 в Украине: список победителей

Как и в предыдущие годы, рейтинг имеет пять категорий: "Лидеры", "Иконы", "Пионеры", "Артисты" и "Титаны". В каждой из них можно увидеть кардинально разные фигуры.

Категорию "Лидеров" возглавила спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Кроме нее в рейтинг вошли глава Белого дома Дональд Трамп, временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо, спецпрокурор США Роберт Мюллер, основатель ByteDance Чжан Имин и другие.

Самой влиятельной "Иконой" признана американская певица Тейлор Свифт. В десятку также попали бывшая первая леди США Мишель Обама, актер и продюсер Спайк Ли, художник Дэвид Хокни и певица Леди Гага.

В номинации "Пионеры" отметились актрисы Сандра О и Индия Мур, американский геймер Ричард Блевинс, теннисистка Наоми Осака, писатель Марлон Джеймс и другие.

Самыми влиятельными "Артистами" 2019 стали Дуэйн Джонсон, Махершала Али, Халид, Эмилия Кларк, Бри Ларсон, Гранде, Рами Малек, Реджина Кинг, Клэр Уайт Келлер и другие.

Среди сотен претендентов в последнюю номинацию "Титаны" попали футболист Мохаммед Салах, баскетболист Леброн Джеймс, основатель Facebook Марк Цукерберг, футболистка Алекс Морган, телеведущая Гейл Кинг.

С полным списком Топ-100 самых влиятельных людей мира можно ознакомиться на официальном сайте журнала Time.