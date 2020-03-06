Time назвал 100 самых влиятельных женщин века: среди них Шанель, Мадонна и Елизавета II

Именитое американское издание Time в преддверии Международного женского дня опубликовало список 100 самых влиятельных женщин века. Среди них вы найдете политиков, общественных деятелей, художниц, актрис и писательниц, первых леди и королевских личностей.

Рейтинг был составлен в рамках ежегодного спецпроекта "Человек года", но в расширенном формате. Начиная с 1920 года, редакция издания разработала выпуски журналов с самыми влиятельными женщинами текущего года. Стоит добавить, что "мужчин года" Time выбирал 72 года подряд и только с 1999 года журнал обратил внимание на женщин и начал публиковать их на своих обложках.

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Среди 100 обложек редакторы издания Time разместили 89 выдающихся женщин, которые публикуются впервые, и 11 – уже ранее провозглашенных "Людьми года".

100 имен в этом проекте являются результатом многомесячной работы, которая началась со списка из 600 номинаций, составленного сотрудниками Time – специалистами в данной области, нашим креативным партнером, режиссером Альмой Харель и комитетом известных женщин из разных сфер,

– указываются в издании.

Среди 100 приведенных обложек вы найдете таких легендарных женщин, как Коко Шанель, Фриду Кало, Билли Холлидей, Элеонору Рузвельт, Елизавету II, Мэрилин Монро, Розалинду Франклин, Жаклин Кеннеди, Арету Франклин, Маргарет Тэтчер, принцессу Диану, Мадонну, Джоан Роулинг, Эллен ДеДженерес, Шинейд О'Коннор, Серену Уильямс, Опру Уинфри, Мишель Обаму, Малалу Юсуфзай, Pussy Riot, Бейонсе, Ангелу Меркель, Хиллари Клинтон, Грету Тунберг и десятки других.

Фото всех обложек Time – листайте в правый бок: