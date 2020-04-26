Тимоти Шаламе и Лили-Роуз Депп разорвали отношения

24-летний американский актер Тимоти Шаламе официально подтвердил, что их отношения с Лили-Роуз Депп завершились. Голливудская пара, которая не разглашала свой роман, не стала комментировать причину разрыва. Однако звезда фильма "Назови меня своим именем" заверил, что сейчас одинок.

Вчера, 25 апреля, западная пресса взорвалась новостью о расставании звездной пары Тимоти Шаламе и Лили-Роуз Депп. Как сообщает издание Us Weekly, номинант на премию Оскар 2018 в майском выпуске британского Vogue заявил, что он сейчас одинок.

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Тимоти Шаламе, который не слишком охотно раскрывал подробности своих отношений для СМИ, не стал вдаваться в детали и рассекречивать причину разрыва отношений с дочерью голливудской знаменитости 20-летней актрисой Лили-Роуз Депп. Стоит отметить, что бывшие влюбленные решили держать в тайне и дату расставания.

Что известно об отношениях Тимоти Шаламе и Лили-Роуз Депп?

Напомним, что пара познакомилась на съемочной площадке сериала "Король" летом 2018 года. Впоследствии они вместе предстали на красной дорожке Венецианского кинофестиваля, презентуя картину общественности. Однако первое светское появление Тимоти Шаламе и Лили-Роуз Депп прошло без проявления романтических чувств перед сотнями вспышек камер.

В октябре 2018 года влюбленных заметили за страстными поцелуями Нью-Йорке. Впоследствии звезды устраивали тайные свидания, а в декабре совершили совместную поездку в Париж. В последний раз Тимоти Шаламе и Лили-Роуз Депп публично афишировали свои отношения еще в сентябре 2019 года. Тогда они поделились чувственными кадрами, на которых целовались во время морской прогулки Италией.

Следует отметить, что уже в январе 2019 года на красной дорожке премии Золотой глобус Тимоти Шаламе появился со своей мамой, несмотря на надежду папарацци заснять чувства актера с возлюбленной Лили-Роуз Депп. Можно предположить, что уже тогда у пары начались конфликты в отношениях.