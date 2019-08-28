Тимоти Шаламе ошеломил решимостью в первом трейлере фильма "Король": видео

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Тимоти Шаламе в фильме "Король"
Тимоти Шаламе в фильме "Король" / IMDb

Стриминговый сервис Netflix не прекращает удивлять своих подписчиков потрясающими презентациями фильмов и трейлерами к будущим премьерам. В список ожидаемых фанатами картин попал проект "Король", главную роль в котором сыграл Тимоти Шаламе.

Первый официальный трейлер драматической истории английского короля появился на YouTube-канале сервиса Netflix.

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Что интересно, большая часть фильма основана на исторических пьесах Уильяма Шекспира. Сюжет ленты расскажет о жизни правителя династии Ланкастеров Генриха V. В главной роли – номинант на Оскар 2017 года Тимоти Шаламе.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Timothée Chalamet (@tchalamet)

Он сыграет молодого принца, который жил беззаботной жизнью до того момента, пока не умер его отец и ему пришлось унаследовать престол. Он будет беспощадно бить врагов, разгромит французскую армию, а позже женится на дочери французского короля Карла VI.

В фильме также сыграли Джоэл Эджертон, дочь Джонни Деппа Лили-Роуз Депп, звезда "Сумерек" Роберт Паттинсон и другие известные актеры.

Смотреть трейлер фильма "Король": видео

 

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Теги: LifeStyle Голливуд Кино Джонни Депп
Источник: LifeStyle 24
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