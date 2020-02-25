Тимур Мирошниченко обвенчается с женой через два года после женитьбы

Популярный украинский телеведущий и шоумен Тимур Мирошниченко в начале февраля этого года во второй раз стал отцом. Уже в эту субботу, 29 февраля, состоятся крестины его сына Марка. Накануне этого события он дал интервью, в котором рассказал о жене и признался, что они решили обвенчаться через 2 года после свадьбы.

Тимур и его жена Инна воспитывают двоих детей – дочь Мию и сына Марка. Сейчас звездная семья отдыхает на Кипре, однако совсем скоро они вернутся, ведь Марка ждет церемония крещения. В программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", Тимур поделился подробностями жизни после рождения второго ребенка.

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Сперва шоумен заявил, что Инна проложила путь к его сердцу через желудок.

Как-то она мне написала: "Ты во сколько освобождаешься?" Я ответил: "Где-то после 11-ти". Инна пригласила на чаек, мол, приготовила мне сюрприз. Приезжаю, а она "Наполеон" испекла. А я тогда готовился к Евровидению и, само собой, сладкого в такое время нельзя было есть. Я кусочек съел, говорю: "Спасибо, вкусно", и больше не брал. Она так обиделась на меня!

– рассказал Тимур.

Доченька Мирошниченко родилась летом 2018 года, тогда звездный папа не присутствовал на родах, однако исправил эту ситуацию, когда рождался сын и поддерживал жену в роддоме.

Мы, мужчины, никогда в жизни не поймем той боли, которую выдерживают женщины во время родов. Поэтому просто быть рядом, даже тем человеком, которого надо не за чем-то послать, а куда-то. Я советую всем мужчинам обязательно ходить на роды,

– сказал ведущий.

Тимур также добавил, что когда родился Марк, его жена пережила послеродовую депрессию.

Она была и, в принципе, это абсолютно ожидаемая история. Я слышал о таком понятии, но не знал, как это выглядит. И когда она проявлялась после первой беременности, то мне было в определенный момент неловко. Самое главное – правильно относиться к этому, выдержать, поддержать в нужный момент или даже просто помолчать,

– поделился Мирошниченко.

Телеведущий заявил, что вскоре обвенчается со своей женой после двух лет супружеской жизни.

Мы решили, что еще в этом году обвенчаемся. Более того, нам до пары пообещали стать мои родители, потому что они не венчаны, и родители Инны. То есть у нас будет огромное семейное венчание, но уже после Пасхи,

– признался Тимур.

Тимур Мирошниченко в программе "Ранок з Україною": смотреть видео онлайн