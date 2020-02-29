Тимур Мирошниченко поделился трогательными кадрами с крестин сына

Популярный украинский телеведущий и шоумен Тимур Мирошниченко в январе этого года во второй раз стал отцом. Сегодня, 29 февраля, состоялись крестины сына. Тимур поделился трогательными кадрами.

19 января 2020 года у Тимура Мирошниченко и его жены Инны родился сын Марко. Окрестить долгожданного сына пара решила в последний день зимы. Яркими кадрами с церемонии крещения родители поделились на своих страницах в инстаграме.

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Ранее Тимур отмечал, что дата крестин особая и выбрали ее не просто так.

29.02 – это уникальная дата, которая выпадает раз в четыре года,

– рассказывал звездный отец.

Крестины состоялись в Троицком Ионинском монастыре в Киеве. Крестными родителями стали близкие друзья семьи.

Также на церемонии присутствовала старшая дочь Тимура и Инны Мия. Девочка появилась на свет в 2018 году.



Крещение сына Тимура и Инны Мирошниченко / Instagram / @_inna_mi_



Крестины Марка Мирошниченко / Instagram / @ timur.miroshnychenko



Тимур и Инна Мирошниченко крестят сына Марка / Instagram / @_inna_mi_