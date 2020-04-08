Тимур Мирошниченко признался, как коронавирус повлиял на его доходы

Популярный украинский телеведущий и шоумен Тимур Мирошниченко призвал поклонников беречь себя и откровенно рассказал, что после объявления в стране карантина его доходы существенно уменьшились.

Пандемия коронавируса коснулась каждого. Карантин повлиял на все сферы деятельности людей, в том числе и шоу-бизнес. Ведущий Тимур Мирошниченко пообщался с поклонниками в прямом эфире на инстаграм-странице телеканала "Украина" и рассказал, как изменилась его жизнь в изоляции.

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Тимур призвал поклонников беречь себя, несмотря на то, с какими трудностями приходится бороться. Он отметил, что сегодня все находятся в равных условиях и многие люди потеряли работу из-за вспышки болезни.

В связи с карантином и отменой массовых мероприятий, я потерял большую часть своего заработка, но не расстраиваюсь, ведь верю, что все вернется. Это испытание и нам всем надо выйти из него более сильными, однозначно, все будет хорошо,

– сказал Мирошниченко.

Шоумен рассказал, что на карантине имеет возможность наблюдать за тем, как растут его дети и не пропускает важные моменты из их жизни.



Семья Тимура Мирошниченко / Instagram / @timur.miroshnychenko

Тимур советует использовать это время с пользой. Например, можно избавиться от плохих привычек. Вряд ли когда-нибудь у вас еще будет возможность столько времени уделить себе.

Добавим, по состоянию на 8 апреля в Украине зафиксировали 1 668 случаев заболевания коронавирусом, из которых 52 летальные. Удалось выздороветь 35 людям. Лучший способ уберечь себя от инфицирования – оставаться дома.



Почему лучше оставаться дома / Инфографика 24 канала