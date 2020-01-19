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Тимур Мирошниченко во второй раз стал отцом: известен пол ребенка

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Тимур и Инна Мирошниченко во второй раз стали родителями / Instagram / @timur.miroshnychenko

Украинский телеведущий Тимур Мирошниченко во второй раз стал отцом. Его жена Инна родила сына. Звездная пара опубликовала в инстаграм-сторис первые кадры из роддома, чем очаровала сеть.

По словам Тимура Мирошниченко, сын появился на свет на 42-й неделе беременности. Роды прошли в частной клинике в Киеве, услугами которой уже воспользовались Джамала, Лилия Ребрик, Наталка Карпа, Светлана Тарабарова, Валентина Хамайко и другие представительницы украинского шоу-бизнеса. В госпиталь супруги отправились около 6 утра, а уже в 12:57 позировали в сети с новорожденным сыном.

Интересно: Наталка Карпа показала редкие фото из роддома

Сейчас Тимур и Инна Мирошниченко не показывают лица младенца. Кроме этого, пара не разглашает имени ребенка.

Тімур Мірошниченко став батьком друге
Тимур Мирошниченко стал отцом во второй раз / Instagram / @timur.miroshnychenko

О пополнении в семье ведущего стало известно в конце августа 2019 года. Тогда Тимур Мирошниченко признался о беременности жены в сети и показал совместные фото. В то же время Инна рассказала поклонникам, что хочет родить мальчика.

Если в первый раз было все равно, то второй раз хотелось малыша другого пола. Конечно, мы и девочке были бы рады. Но тогда третьим ждали бы мальчика. Или четвертым... Или... В общем, Тимур сказал, что ему все равно, кто будет, но до мальчика мы точно дойдем,
– рассказывала во время беременности Инна Мирошниченко.

Это не первый ребенок в семье Тимура и Инны Мирошниченко. 18 июня 2018 года у пары родилась девочка, которую они назвали Мией.

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Автор: Надежда Биленко
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Новости Украины Звездные мамы Звездные дети
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