Тина Кароль наградили почетным государственным отличием: красноречивые фото

Украинская певца Тина Кароль 7 июля получила орден княгини Ольги III степени от Президента Украины Владимира Зеленского. Такой наградой отмечают женщин за выдающиеся заслуги в различных сферах общественной деятельности, включая культуру и благотворительность.

Красноречивые события с места вручения ордена Тине Кароль появились на инстаграм-странице певицы. Почетное событие, вероятно, состоялось в офисе Президента Украины. Украинская певица гордо держала в руках награду и уже получила немало поздравлений от своих поклонников: "Заслуженно!", "Наша гордость!", "Поздравляем!", "Молодец", "Тина, ты – лучшая".

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Для особого события 35-летняя артистка надела строгий и одновременно стильный деловой look черного цвета. Он состоял из платья мидидлины прямого кроя, подчеркнул ее бюст, и жакет с золотистыми пуговицами и рукавами длины "три четверти". Свой образ она дополнила босоножками на каблуке с тонкими ремешками, золотистыми украшениями, нежным макияжем и фирменной укладкой волос.



Тина Кароль получила орден княгини Ольги III степени / Фото: Антон Кулаковский



Тина Кароль с государственной наградой / Фото: Антон Кулаковский

Стоит напомнить, что государственные награды украинским артистам Президент Украины присвоил накануне Дня Конституции. Следовательно, Музыканты Потап и Арсен Мирзоян удостоены званиями "Заслуженный артист Украины", а певицы Тина Кароль и Ирина Билык – орденами княгини Ольги ІІІ степени.