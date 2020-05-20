Тина Кароль оголила грудь в сексуальном пиджаке: горячие фото

Знаменитая певица Тина Кароль взбудоражила сеть новым фото. На обольстительном кадре артистка позировала в пиджаке, в котором оголила свою пышную грудь.

Снимками она поделилась с поклонниками на инстаграм-странице. Тина Кароль предстала перед камерой в белоснежном брючном костюме, который является трендом сезона. Артистка сделала свой образ жарким, не надев нижнего белья. Поэтому все зрители могли полюбоваться обнаженной пышной грудью артистки.

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Тина Кароль в сексуальной съемке / Instagram / @tina_karol

Другое фото Тина Кароль решила сделать размытым, что только придало сексуальности кадру. Певица позировала на фоне черной стены, поэтому на фото были контрастные акценты и они выглядели очень стильно.



Тина Кароль без белья / Instagram / @tina_karol

Артистка решила оставить тайной, для какого проекта она сделала пикантное фото. Однако соблазнительные снимки уже успели наделать шуму в блоге Тины Кароль. Около 60 тысяч людей лайкнули фотографии, а сотни из них оставили на странице кумира комплименты. "Самая красивая женщина на планете", "Невероятная женщина", "Как красиво!", "Ждем теперь сообщение от Дана. Шучу. Очень красивая", – написали пользователи сети под снимками.