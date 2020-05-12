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Тина Кароль поделилась романтическими снимками в соблазнительном платье

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Тина Кароль показала соблазнительное фото
Тина Кароль показала соблазнительное фото / Instagram / @tina_karol

Певица Тина Кароль уже давно подтверждает мнение, что является иконой стиля в Украине. Артистка выбирает дорогие и роскошные наряды, которые удачно подчеркивают ее женственность и сексуальность.

12 мая на инстаграм-странице Тина Кароль похвасталась очередной новинкой своего гардероба. Певица надела черное платье пленительного кроя. Наряд обнажал спину, что было прекрасно видно на снимке. А вот как платье выглядит в полный рост – поклонникам Тины Кароль придется фантазировать самим.

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Свой образ звезда решила дополнить романтическими кудрями. Эффектный макияж с акцентом на глаза завершил безупречный look Тины Кароль.

Это не впервые артистка примеряет соблазнительные черные платья для фотосессий. Ранее Тина Кароль взбудоражила сеть серией игривых фото, автором которых была Анна Гончарова.

 

Автор: Юлия Михайлова
Теги: Новости Украины LifeStyle Новости LifeStyle Тина Кароль Стиль и мода
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