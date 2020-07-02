Популярная украинская певица Тина Кароль в очередной раз подорвала сеть эротической фотографией. Звезда предстала перед камерой в сексуальном образе, продемонстрировав свои аппетитные формы.

В последнее время артистка часто публикует на личной странице в инстаграме эротические фото. Она не стесняется позировать в привлекательных и откровенных образах, щеголяя соблазнительной фигурой.

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На днях в сети появился коллаж кадров с фотосессии, которой Тина уже делилась с подписчиками. Тогда она предстала перед камерой фотографа Антона Кулаковского в белом кружевном боди на бретелях. Такой look знаменитость дополнила красивой укладкой и нежным макияжем в нюдових оттенках.

Кароль позировала, сидя на скамейке. Внимание привлекает проницательный взгляд исполнительницы, который она отвела в сторону. На другом фото Тина опустила глаза вниз. Такой наряд и позы продемонстрировали потрясающую красоту звезды и ее аппетитные формы.

На каждой фотографии исполнительница изображена эротично и одновременно нежно. Она является примером женственности и красоты для многих украинских женщин.

Обольстительный образ Тины Кароль / Instagram / @tina_karol