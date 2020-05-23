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Тина Кароль покорила Говерлу вместе с сыном: фантастические кадры

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Тина Кароль покорила Говерлу вместе с сыном
Тина Кароль покорила Говерлу вместе с сыном / Instagram / @_fantina

Популярная украинская певица проводила изоляцию в частном доме под Киевом вместе с сыном Вениамином. После ослабления карантинных ограничений Тина Кароль решила отдохнуть от обыденности в Карпатах. Семья покорила Говерлу и показала, как проходит их путешествие.

Об особой любви Тины Кароль к природе и растениям известно давно, ведь на территории ее дома большой участок выделен для огородничества и садоводства. После длительного соблюдения карантина и перед возобновлением музыкальной карьеры звезда решила активно отдохнуть в Украинских Карпатах вместе со своим 11-летним сыном Вениамином. Фотографиями и видео с поездки она поделилась в инстаграм-сторис.

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В течение нескольких дней Тина Кароль путешествует по Западной Украине, любуясь фантастическими пейзажами. Она странствовала по горам на внедорожнике, фотографировалась среди густых лесов и долин, наблюдала за тем, как делают брынзу и пасут овец. В сельской местности ее сын Вениамин не отказывался от физической работы и рубил дрова.

Вместе со звездной мамочкой парень покорил вершину Карпат Говерлу. Знаменитая певица призвала украинские семьи отвлекаться от стрессов и карантина именно среди живописной природы. "Я в восторге. Мы каждый день чувствуем прилив эмоций и радости", – рассказала Тина Кароль.

Какой наряд выбирает Тина Кароль для отдыха в Карпатах

Для путешествия в горах певица выбирает обыденные теплые наряды, ведь на вершинах склонов снег остается в любое время года. Так, она надевала черные штаны, массивные кроссовки, джемпер и шерстяную шубку. Говерлу Тина Кароль покоряла с большим желтым рюкзаком в шапке и стильном белом костюме, завязав синее одеяло на бедрах, чтобы согреться. Не забывает звезда и о действующих карантинных ограничениях и всюду берет с собой защитную маску. В горах она почти отказалась от макияжа, накрашивая лишь ресницы.

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Звездные дети Отдых Новости LifeStyle Тина Кароль
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