Тина Кароль покорила сеть фотографиями с сыном: Счастье быть мамой

Популярная украинская певица – счастливая мама 11-летнего сына Вениамина. В День матери Тина Кароль решила показать общие фото с наследником, с которым проводит карантин. Звезда опубликовала архивные кадры, которые были сделаны во время нечастых семейных встреч.

Сын Тины Кароль учится в Великобритании в украинской семье и видится со звездной мамой не слишком часто, учитывая существенное расстояние и напряженный график певицы. Однако в течение карантина Вениамин имеет возможность почувствовать всю любовь и тепло мамы, с которой проводит свой досуг. Так, сама знаменитость в инстаграм-профиле призналась, что воспитание сына для нее – настоящее счастье.

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По случаю Дня матери Тина Кароль показала серию совместных фото с сыном, которые были сделаны еще до начала пандемии. Тогда семья вместе путешествовала и наслаждалась компанией друг друга. Известная исполнительница не слишком охотно афиширует жизнь своей семьи, однако Вениамин уже давно не остается без внимания сторонников звезды.



Тина Кароль с сыном Вениамином / Фото: Instagram Stories / @tina_karol



Тина Кароль с сыном Вениамином / Фото: Instagram Stories / @tina_karol



Тина Кароль с сыном Вениамином / Фото: Instagram Stories / @tina_karol

В этом году Тине Кароль удалось отметить Пасху вместе с наследником, ведь она позаботилась о том, чтобы он проводил изоляцию рядом с ней. Во время карантина Тина Кароль и Вениамин с пользой проводили время за книгами, велопрогулками, огородничеством и кулинарией. Певица довольно часто демонстрировала успехи сына в сети, что вызвало большой восторг фолловеров.