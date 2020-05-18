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Тина Кароль поразила красотой без макияжа: удивительное фото

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Тина Кароль показала, как выглядит без макияжа
Тина Кароль показала, как выглядит без макияжа / Instagram / @tina_karol

Народная артистка Украины Тина Кароль не перестает поражать поклонников новыми фотографиями. На очередном снимке она продемонстрировав свою природную красоту.

Тина Кароль является настоящей иконой стиля в украинском шоу-бизнесе. Во время каждого публичного выхода она демонстрирует свой изысканный вкус в одежде и предстает в стильных нарядах. Также певица щеголяет своей натуральной красотой. На днях на странице фан-клуба звезды в Инстаграме появилась фотография, на которой она предстала без макияжа.

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Тина не боится позировать перед камерами без грима и не стесняется своего лица, когда на нем нет макияжа. Она исходит из того, что каждая женщина, прежде всего, должна нравиться себе такой, какой есть и не стараться быть кем-то другим.

Исполнительница изображена на фото в коричневой шапке и белом свитшоте. Знаменитость мило улыбается. Также мы можем увидеть веснушки на лице Кароль, которые придают такому образу особый шарм.

"Нас окружает столько красоты. Пришло время ее увидеть", – отмечает народная любимица.

Тіна Кароль
Тина Кароль без макияжа / Instagram / @tinakarol_fantina

Автор: Кристина Кобак
Теги: LifeStyle Тина Кароль Красота
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