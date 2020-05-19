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Тина Кароль поразила образом в черном парике и заинтриговала: Молчала об этом много лет

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Тина Кароль
Тина Кароль / Instagram / @tinakarol_fantina

Популярная украинская певица Тина Кароль заинтриговала сеть фотографией, на которой появилась в черном коротком парике. Также она призналась, что приготовила сюрпризы о том, о чем молчала много лет.

Тина Кароль является народной любимицей и одной из красивейших женщин украинского шоу-бизнеса. Она постоянно удивляет поклонников и вызывает восхищение. На днях на странице ее фан-клуба в инстаграме появилась необычная фотография.

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На фотографии, которое распространили в сети, Тина изображена в черном коротком парике. Он стал акцентом в образе исполнительницы и сразу привлекает внимание. Одета Кароль в майку черного цвета. Особого обаяния добавляют обнаженные плечи артистки. На лице Тина сделала насыщенный макияж с красной губной помадой.

Она позирует, опираясь на стену, и проникновенно смотрит в камеру.

Сцена – моя страсть, спокойствие, мое вдохновение. Я приготовила для вас особые сюрпризы. О том, о чем молчала много лет,
– прокомментировала кадр Тина Кароль.

Тіна Кароль
Тина Кароль в черном парике / Instagram / @tinakarol_fantina

Автор: Кристина Кобак
Теги: Тина Кароль LifeStyle Стиль и мода
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