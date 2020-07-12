Украинская певица сейчас живет под Киевом в частном доме с собственным садом, цветником и даже огородом. Тине Кароль нравится быть в гармонии с природой, поэтому после последней поездки в Карпаты она хочет приобрести жилье в горах.

В период карантина Тина Кароль не теряла времени без концертов и отправилась с сыном Вениамином в путешествие горами. Вместе они покорили Говерлу, путешествовали на внедорожнике среди густых лесов, наблюдали за тем, как делают брынзу и пасут овец. В интервью для программы "Светская жизнь" певица призналась, что эта поездка покорила ее и вдохновила приобрести жилье в горах.

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Как выяснилось, на Говерле Тина Кароль была впервые несмотря на то, что родом с Франковщины. Ранее фантастическими горными пейзажами она любовалась преимущественно в Буковеле, ведь именно туда ездила с концертами. Однако из-за карантина весной этого года решила путешествовать по селам.

Я увидела Карпаты с совершенно новой стороны. Меня удивило село в высокогорье Дземброни. Подумала, что я снова приеду и, возможно, нужно что-то и для себя найти,

– заявила Тина Кароль.

Так, звезда призывает покупать недвижимость в Украине и развивать отечественный туристический бизнес. Именно так, по ее мнению, появится уважение к местным курортам.

Тина Кароль также призналась, что ее сына Вениамина поразила настоящая украинская кухня и то, как мужчины доят овец. Восхождение не обошлось и без курьезов, ведь во время изнурительного подъема туристы ссорились. Несмотря на то, что звезда преодолевала маршрут не одна, она прикрывала лицо, чтобы избежать излишнего внимания поклонников. Однако такие инциденты никоим образом не повлияли на прекрасные впечатления артистки от путешествия по горам.