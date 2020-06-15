Украинская певица Тина Кароль пересмотрела видео со своей свадьбы с Евгением Огиром. Фрагменты ролика артистка опубликовала в сети, чем растрогала всех поклонников.

Видео появилось в инстаграм-сторис и сразу же попало на фан-страницу Тины Кароль. На кадрах видно, что артистка смотрит свадебный ролик на ноутбуке и снимает изображение экрана для своих поклонников. И хоть сама Тина не появилась на новом видео, оно все же растрогало сотни пользователей сети.

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Что известно о личной жизни Тины Кароль

Дату для публикации Тина Кароль выбрала не случайную. Именно 15 июня 2008 года артистка обвенчалась с Евгением Огиром. Церемония прошла в Киево-Печерской Лавре в кругу ближайших родственников и друзей. До этого пара тайно расписалась.



Тина Кароль на венчании с Евгением Огиром / Фото 1+1

К сожалению, с мужем Тина Кароль прожила всего 5 лет. Евгений Огир умер от рака желудка 28 апреля 2013 года. Артистка не скрывает, что после смерти мужа долго не могла прийти в себя. В интервью "Слава+" Тина Кароль рассказала, что имела посттравматический синдром, который преодолела только в 2019 году.

"Ты можешь догадываться, как мне было, но считай, что все было в тумане. Сколько нет Жени? С 2013 года. Я всегда буду говорить об этом: он мой мужчина, моя жизнь, моя судьба", – отметила Тина Кароль.

Сейчас артистке приписывают роман с певцом Даном Баланом. Однако Тина Кароль активно опровергает эти слухи. Певица заявляет, что после смерти Евгения Огира в ее сердце есть место только для одного мужчины – сына Вениамина.