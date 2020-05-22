Тина Кароль снялась в фотосессии без белья: эротическое фото

Украинская певица Тина Кароль недавно опубликовала кадры из новой фотосессии на которой появилась в жакете на обнаженное тело. Впрочем впоследствии, исполнительница взбудоражила сеть еще больше, ведь поделилась кадром без белья.

Интимную фотографию Тина Кароль опубликовала в своем инстаграме. 35-летняя певица предстала перед фотокамерой в белоснежной рубашке без нижнего белья, соблазнительно обнажив грудь, интимное место прикрыла рукой. Эротический кадр дополнили кудри и изысканный макияж.

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Жаркую фотосессию для Тины Кароль устроила фотограф Анна Гончарова. Пышными формами певицы полюбовались все подписчики в инстаграме и обнаружили большое увлечение звездой.

"Звоните пожарным, я горю", "Костер", "Какая ты красавица, я не могу", "Стало жарко", "Тина, ты невероятная", "Невозможно красивая", "Королева", – писали поклонники в комментариях.

Ранее артистка опубликовала коллаж фотографий, на которых она предстала в белом костюме без белья. Фотосессия собрала более 70 тысяч предпочтений и тысячу комментариев.