На карантине много звезд еще активнее начали заниматься спортом и демонстрировать это в сети. Соответствующими кадрами поделилась и Тина Кароль.

Певица опубликовала в инстаграм-сторис фрагмент своего занятия спортом. Тина Кароль в обтягивающем комбинезоне стала на руки и выполнила упражнения. Поклонники были поражены фигурой артистки и сразу же опубликовали несколькосекундный ролик на фан-страницах звезды.

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Согласно кадрам, Тина Кароль устроила тренировки в мансарде. Было ли это имение артистки в Киевской области, или съемное жилье в Карпатах, где недавно звездная мама отдыхала с сыном Вениамином, не уточняется.

Какие звезды имели подобные тренировки

Интересно, что такие упражнения очень популярны среди иностранных звезд. Так, модель Изабель Гулар устроила тренировки прямо во дворе своего дома во Франции. Манекенщица стала на руки и исполнила несколько упражнений, которые поразили ее поклонников.

А вот голливудский актер Джейк Джилленхол даже запустил собственный челлендж в сети, к которому присоединились и его коллеги. Мужчина одел футболку, стоя на руках.

Смотрите, как Джейк Джилленхол запустил челлендж: видео