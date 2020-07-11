Французская модель и мама годовалой доченьки быстро привела себя в форму после родов и смело раздевается на камеру. Тина Кунаки стала лицом бельевого бренда и засветила тело в откровенной съемке на фоне фантастических пейзажей.

23-летняя модель продолжает делиться результатами кампейна для бренда CUUP, который сняли на лоне природы. В инстаграм-профиле Тина Кунаки опубликовала эффектные фото, на которых примерила изысканные комплекты белья.

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На одном из кадров звезда позировала в белом бюстгальтере и высоких трусиках из полупрозрачной ткани с атласными вставками. Белье подчеркивало все прелести стройного тела Тины Кунаки – упругие ягодицы, пышную грудь, которая аппетитно выглядела в роскошном комплекте.

На склонах рядом с табуном лошадей, она решила быть максимально естественной – без косметики и укладки волнистых волос. Модель показала не только статические позы, но и весело бегала под прицелом камеры с рубашкой в руках.

Не менее соблазнительным было фото Тины Кунаки в таком же комплекте белья черного цвета. Она позировала лежа рядом с собаками и, судя по всему, была в восторге от таких партнеров в кадре. На фото модель показала стройную талию и пышную грудь. Через бюстгальтер просвечивались и соски знаменитой красавицы, что придало экстримальной пикантности.