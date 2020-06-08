23-летняя французская модель публично поздравила маму Надю Кунаки с днем рождения. Тина Кунаки показала особые фото, на которых они позируют беременными в одинаковых платьях. Разница между фотографиями 18 лет.

Трогательное поздравление по случаю Дня рождения матери Тина Кунаки опубликовала в инстаграм-профиле. Популярная модель не только отыскала архивные фото в семейных альбомах, но и устроила особую съемку.

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Как выглядела мама Тины Кунаки

Фотография, которую показала звезда, сделана 19 лет назад. К тому времени Надя Кунаки была беременна младшим братом модели Закари. Она позировала с маленькой дочкой в саду, надев длинное облегающее платье красного цвета с восточным принтом, которое подчеркивало ее округлый живот. 4-летняя Тина Кунаки держала маму за руку и была одета в синее платье-комбинезон и кроссовки. Стоит отметить, что мама знаменитости выглядит потрясающе и до сих пор.

Беременная мама Тины Кунаки 19 лет назад / Фото: Instagram / @tinakunakey



Беременная мама Тины Кунаки 19 лет назад / Фото: Instagram / @tinakunakey

Как выглядит Тина Кунаки

Серию фото продлил кадр, на котором предстала сама модель. Весной прошлого года она родила дочь Амазони французскому киноактеру Венсану Касселю. Беременной она часто позировала перед камерой, а для одной из съемок надела платье мамы, которое она сохранила для дочки. Тина Кунаки позировала в том же наряде, что и ее мама 18 лет назад, будучи беременной сыном.

"С днем Рождения моя чрезвычайная мама, мой пример. Я люблю тебя всем сердцем", – лаконично и метко прокомментировала звезда.



Тина Кунаки в платье мамы времен беременности / Фото: Instagram / @tinakunakey