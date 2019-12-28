Тина Кароль феерично выступила в суперфинале "Х-фактора": видео

Невероятная и популярная певица Тина Кароль, которая стала судьей Нацотбора на Евровидение 2020, просто феерично открыла суперфинал шоу "Х-фактор" 10 сезон. Она начала своей известной песней "Выше облаков".

Также певица исполнила множество своих хитов на сцене. Интересно, что Тина несколько раз меняла свои образы прямо на сцене.

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Сначала артистка вышла на сцену в рубашке, под которой был соблазнительный зеленый комбинезон. Кароль исполнила по одному куплету популярных песен, которые были соединены по сюжету речитативом.

Так, Тина устроила настоящее шоу с переодеваниями и танцами. А в конце Тина появилась в серебристом платье, которое идеально подчеркивало фигуру певицы, и исполнила припевы песен "Жизнь продолжается" и "Здаться ты всегда успеешь", "Дикая вода" и другие.

Смотрите видео: как выступила Тина Кароль на "Х-факторе"

Кроме нее в суперфинале "Х-фактора" выступили многие звезды, которые порадовали зрителей хитами: "Антитела", Александр Кривошапко, Джамала, ALYONA ALYONA, ALEKSEEV (Никита Алексеев), Monatik (Дмитрий Монатик), Верка Сердючка и другие.