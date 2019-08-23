Тина Кароль готовит особенное выступление на День Независимости: фото

На днях стало известным, что Тина Кароль споет гимн во время Шествия достоинства 24 августа. Однако обычным выступлением артистка не ограничится: совместно с Аланом Бадоевым она готовит особую постановку.

На официальной Instagram странице знаменитый клипмейкер опубликовал снимки, сделанные на крыше столичной консерватории. Там Алан Бадоев провел финальные репетиции с Тиной Кароль ко Дню Независимости.

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В заметке режиссер признался, что многие отговаривали его от замысла, однако вопреки всем советам он таки воплотит оригинальную идею относительно выступления артистки. Деталей постановки Алан Бадоев не раскрывает, однако признается, что Тина Кароль согласовала его идею и уже активно готовится к знаковому выступлению.

Так много людей говорили: "Это невозможно, не получится, нельзя! В конце концов, Тина не согласится лезть на крышу консерватории ... И вот мы на ней, и уже репетируем, и кадр будет грандиозный, такой как был во сне! Нужно верить в своих желаниях, не позволяйте растягивать на компромиссы ваш замысел и все получится! Спасибо, Тина, за поддержку, артистический авантюризм и бесстрашие,

– написал Алан Бадоев.



Тина Кароль готовится к выступлению/ Фото: Instagram / @alanbadoev



Алан Бадоев и Тина Кароль на репетиции/ Фото: Instagram / @alanbadoev

О том, что Тина Кароль станет приглашенной звездой на торжествах по случаю Дня Независимости стало известно 21 августа. Артистка исполнит гимн во время первого в истории Украины Шествия достоинства – официального марша, который состоится в Киеве. Кроме Тины Кароль, украинцы смогут увидеть выступление солистки группы ONUKA Наты Жижченко, пять оркестров, украинских звезд мировой оперной сцены – Андрея Романенко, Евгения Орлова, Оксаны Крамаревой и Анжелины Швачки, 18 пианистов и народных артистов Украины.