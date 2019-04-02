Тина Кароль и" Бумбокс " заявили о премьере совместной песни

Знаменитая певица, поп-дива украинского шоу-бизнеса Тина Кароль записала совместную песню вместе с группой "Бумбокс". Известно, что музыканты вместе представят композицию и клип в четверг, 4 апреля.

Тина Кароль сделала сенсационное и неожиданное для украинцев заявление. На своей странице в Instagram певица сообщила о новой музыкальной коллаборации. Вскоре она и группа "Бумбокс" представят новую песню под названием "Безодня".

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Такое же объявление сделали участники группы на своей странице в Instagram. Также они сообщили, что 4 апреля в 20:00 часов состоится премьера песни и клипа. А также в прямом эфире в социальных сетях Instagram и Facebook Тина Кароль вместе с группой "Бумбокс" дадут эксклюзивное интервью и выполнят композицию вживую.