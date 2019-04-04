Тина Кароль и "Бумбокс" презентовали песню "Безодня": аудиозапись

Украинская поп-дива Тина Кароль и хип-хоп группа "Бумбокс" удивили новостью о совместной коллаборации несколько дней назад, а уже в четверг, 4 апреля, презентовали ожидаемую композицию.

Артисты сообщили о презентации песни "Безодня", которую они записали дуэтом, во вторник, 2 апреля. Тина Кароль и группа "Бумбокс" опубликовали на своих страницах в социальных сетях фотоанонс.

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Автором слов к украиноязычной композиции стал фронтмен и солист группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк. Ауидозапись трека появилась на YouTube-канале коллектива. После публикации запись сразу же получила немало лестных отзывов от слушателей.

Стоит добавить, что в четверг, 4 апреля, в прямом эфире на официальных страницах в Instagram и Facebook, Тина Кароль и участники группы будут отвечать на вопросы поклонников, а также презентуют видеоклип.

Слушать песню Тины Кароль и "Бумбокс" "Безодня" онлайн: аудиозапись

Текст песни "Безодня"

Руками, вустами, волоссям, плечима,

Мовчанням, словами, думками, очима,

Однакові різні, ми рівні сьогодні

Між нами півкроку, між нами безодня

Маленька сховалася в темряві лячно, лячно

Я все відчуваю, я всю тебе бачу

І ковдрою теплою, кожухом стану

Якщо ти попросиш, як не перестанеш

Вустами, світлинами, текстами, снами

Не передати, що діється з нами

І знаю, як часом буває самотньо

До тебе півкроку, до тебе безодня

Якби докричався, якби ти почула

Навшпиньки, навпомацки, навпіл лечу я

Скажи, чи нам з іншими буде так само

Руками, плечима, волоссям, вустами

Тебе, тебе

Я там посеред ночі кличуть

Тебе, тебе

Не продам і не позичу

Тебе, тебе

Скелею із солі стану

Але, але

Наш світ під три чорти несеться

Як вибуху хвиля

Як річкою крига

Нехай шкереберть все це

І догори дригом

Твій голос прямісінько

Тебе

Тебе посеред ночі кличу

Тебе

Не продам і не позичу

Тебе

Скелею із солі стану

Але, але

Віритимемо в останню

Віритимемо в останнє