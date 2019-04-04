Тина Кароль и "Бумбокс" презентовали песню "Безодня": аудиозапись
Украинская поп-дива Тина Кароль и хип-хоп группа "Бумбокс" удивили новостью о совместной коллаборации несколько дней назад, а уже в четверг, 4 апреля, презентовали ожидаемую композицию.
Артисты сообщили о презентации песни "Безодня", которую они записали дуэтом, во вторник, 2 апреля. Тина Кароль и группа "Бумбокс" опубликовали на своих страницах в социальных сетях фотоанонс.
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Автором слов к украиноязычной композиции стал фронтмен и солист группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк. Ауидозапись трека появилась на YouTube-канале коллектива. После публикации запись сразу же получила немало лестных отзывов от слушателей.
Стоит добавить, что в четверг, 4 апреля, в прямом эфире на официальных страницах в Instagram и Facebook, Тина Кароль и участники группы будут отвечать на вопросы поклонников, а также презентуют видеоклип.
Слушать песню Тины Кароль и "Бумбокс" "Безодня" онлайн: аудиозапись
Текст песни "Безодня"
Руками, вустами, волоссям, плечима,
Мовчанням, словами, думками, очима,
Однакові різні, ми рівні сьогодні
Між нами півкроку, між нами безодня
Маленька сховалася в темряві лячно, лячно
Я все відчуваю, я всю тебе бачу
І ковдрою теплою, кожухом стану
Якщо ти попросиш, як не перестанеш
Вустами, світлинами, текстами, снами
Не передати, що діється з нами
І знаю, як часом буває самотньо
До тебе півкроку, до тебе безодня
Якби докричався, якби ти почула
Навшпиньки, навпомацки, навпіл лечу я
Скажи, чи нам з іншими буде так само
Руками, плечима, волоссям, вустами
Тебе, тебе
Я там посеред ночі кличуть
Тебе, тебе
Не продам і не позичу
Тебе, тебе
Скелею із солі стану
Але, але
Наш світ під три чорти несеться
Як вибуху хвиля
Як річкою крига
Нехай шкереберть все це
І догори дригом
Твій голос прямісінько
Тебе
Тебе посеред ночі кличу
Тебе
Не продам і не позичу
Тебе
Скелею із солі стану
Але, але
Віритимемо в останню
Віритимемо в останнє