Тина Кароль и "Бумбокс" презентовали песню "Безодня": аудиозапись

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Тина Кароль и Бумбокс - Бездна: текст песни - слушать онлайн
Тина Кароль и "Бумбокс" представили совместную песню / Instagram / @tina_karol

Украинская поп-дива Тина Кароль и хип-хоп группа "Бумбокс" удивили новостью о совместной коллаборации несколько дней назад, а уже в четверг, 4 апреля, презентовали ожидаемую композицию.

Артисты сообщили о презентации песни "Безодня", которую они записали дуэтом, во вторник, 2 апреля. Тина Кароль и группа "Бумбокс" опубликовали на своих страницах в социальных сетях фотоанонс.

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Автором слов к украиноязычной композиции стал фронтмен и солист группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк. Ауидозапись трека появилась на YouTube-канале коллектива. После публикации запись сразу же получила немало лестных отзывов от слушателей.

Стоит добавить, что в четверг, 4 апреля, в прямом эфире на официальных страницах в Instagram и Facebook, Тина Кароль и участники группы будут отвечать на вопросы поклонников, а также презентуют видеоклип.

Слушать песню Тины Кароль и "Бумбокс" "Безодня" онлайн: аудиозапись

Текст песни "Безодня"

Руками, вустами, волоссям, плечима,
Мовчанням, словами, думками, очима,
Однакові різні, ми рівні сьогодні
Між нами півкроку, між нами безодня
Маленька сховалася в темряві лячно, лячно
Я все відчуваю, я всю тебе бачу
І ковдрою теплою, кожухом стану
Якщо ти попросиш, як не перестанеш

Вустами, світлинами, текстами, снами
Не передати, що діється з нами
І знаю, як часом буває самотньо
До тебе півкроку, до тебе безодня

Якби докричався, якби ти почула
Навшпиньки, навпомацки, навпіл лечу я
Скажи, чи нам з іншими буде так само
Руками, плечима, волоссям, вустами
Тебе, тебе

Я там посеред ночі кличуть
Тебе, тебе
Не продам і не позичу
Тебе, тебе

Скелею із солі стану
Але, але
Наш світ під три чорти несеться
Як вибуху хвиля
Як річкою крига
Нехай шкереберть все це
І догори дригом
Твій голос прямісінько

Тебе
Тебе посеред ночі кличу
Тебе
Не продам і не позичу
Тебе
Скелею із солі стану
Але, але

Віритимемо в останню
Віритимемо в останнє

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Теги: Музыка Новости LifeStyle LifeStyle Бумбокс Тина Кароль
Источник: LifeStyle 24
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