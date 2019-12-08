Тина Кароль и Дан Балан прокомментировали свой роман

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Тина Кароль и Дан Балан / Instagram / @danbalan

Украинская певица Тина Кароль и молдавский артист Дан Балан вдвоем прокомментировали, на какой стадии отношений они находятся.

В программе "Светская жизнь" Екатерина Осадчая спросила Тину и Дана, они на стадии ухаживания или у них уже начался роман. На это Кароль кокетливо улыбнулась, а молдавский певец ответил: "Роман конечно! Роман, написанный рукой гения".

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Также звезды рассказали о том, как появилась идея чувственно спеть дуэтную песню "Домой" в один микрофон на музыкальной церемонии M1 Music Awards. Такое исполнение еще больше взбудоражило воображение поклонников, которые подозревали Кароль и Балана в романтических отношениях, так как на сцене их губы были в миллиметре друг от друга. Автором идеи стала Тина.

"Она мне позвонила в три утра, я спал. Говорит: "У меня такая идея – что если мы используем один микрофон на двоих?", а я говорю: "Тина, спим, утром поговорим". Просыпаюсь, а у меня визуализация!" – рассказал Дан Балан.

 

Что известно о дуэте Кароль и Балана?

Впервые композицию "Домой" Тина Кароль и Дан Балан презентовали на "Танцах со звездами 2019". Тогда вокалисты показали не менее романтический номер, чем на M1 Music Awards. Это первая дуэтная песня Тины и Дана, которая сразу же вызвала оживленное обсуждение в сети, потому что поклонники предположили о вероятных чувствах между артистами. Еще во время "Голоса страны" Дан Балан заигрывал с Тиной Кароль и в прямом эфире дарил ей цветы и посвящал песни. Уже после шоу мужчина откровенно заявил, что его коллега – это лучшее, что было на вокальном проекте.

Однако Тина Кароль не прекращает убеждать публику, что сейчас ее сердце занял только один человек – ее 11-летний сын Вениамин. "На сегодня я не встретила человека, с которым могу чувствовать себя беззаботно. А может быть, и не ищу", – сказала она.

 

 

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Звездные романы Дан Балан Тина Кароль
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