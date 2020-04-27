Тина Кароль и Дан Балан трогательно выступили в финале "Голоса страны-10": видео

Все поклонники развлекательного проекта "Голос страны-10" с нетерпением ждали финальный выпуск шоу. Все потому, что незадолго до выпуска организаторы раскрыли один из секретов прямого эфира: Дан Балан и Тина Кароль презентуют свою новую дуэтную песню.

Как известно, финал "Голоса страны-10" состоялся в воскресенье, 26 апреля. Организаторы проекта подготовили для зрителей немало сюрпризов. В частности, вместо ведущих шоу Юрия Горбунова и Екатерины Осадчей были их голограммы. Чтобы не подвергать звезд опасности, тренеры также остались дома. Однако это отнюдь не заставило Тину Кароль и Дана Балана отказаться от презентации новой дуэтной песни.

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До прямого эфира артисты держали в секрете детали перформанса и даже название песни. А уже перед объявлением результатов голосования Тина Кароль и Дан Балан представили лирическую композицию "Помнишь". Для ролика организаторы взяли трогательные моменты с участием звезд.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов спровоцировали новые слухи о романе артистов. Они обратили внимание на то, что Тина и Дан записали ролик в доме певицы.

"Голос страны 10 сезон": смотреть видео финала – выступление Тины Кароль и Дана Балана

Отметим, что это не единственная дуэтная песня Тины Кароль и Дана Балана. После предыдущего сезона развлекательного шоу "Голос страны" певцы записали композицию "Домой". Лирический трек покорил меломанов и заставил еще яростнее говорить об особых отношениях между Тиной Кароль и Даном Баланом. Однако слухи о романе звезды активно опровергают, продолжая демонстрировать нежность на каждом выступлении.