Тина Кароль и Виктория Бекхэм показали трогательные поздравления от детей с Днем матери: видео

Сегодня, 22 марта, в Великобритании празднуют нежный и трогательный праздник – День матери. Популярная украинская певица Тина Кароль и известный британский дизайнер Виктория Бекхэм показали, как дети поздравили их с этим праздником.

День матери – это прекрасная возможность в очередной раз выразить родным людям свою любовь и уважение. Сын народной артистки Украины Тины Кароль Вениамин учится в Англии, поэтому поздравил звездную мамочку сегодня. Нежным видео Тина поделилась на своей странице в инстаграме.

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В этот день дети стараются сделать своим мамам приятные вещи. Но, как известно, лучшими подарками являются те, которые сделаны своими руками. Вениамин приготовил для Тины Кароль трогательную записку на листочке розового цвета. Тина похвасталась ею в видео-бумеранге.

Подарок сына Тины Кароль на День матери: смотрите видео

Виктория Бекхэм также не осталась без внимания детей. В инстаграм-сторис модельер распространила несколько видео, на которых показала свои подарки. Детки порадовали ее букетом душистых роз и трогательными открытками, где написали, за что любят маму. Также звезда показала носки с надписью "Моя мама лучшая".

Дети Виктории Бекхэм поздравили ее с Днем матери: смотрите видео

Виктория Бекхэм показала подарки на День матери: смотрите видео