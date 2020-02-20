Тина Кароль, Монатик и Потап вспомнили курьезные ситуации, которые с ними происходили на сцене

Юбилейный 10 сезон "Голоса страны" привлек внимание тысяч украинцев. Судейские кресла заняли одни из самых успешных отечественных звезд – Тина Кароль, Монатик, Потап, Настя Каменских и Дан Балан. Однако на пути к славе и у них были конфузы.

Об этом звездные тренеры "Голоса страны-10" рассказали изданию "Теленеделя". Так, Тина Кароль вспомнила свое выступление на конкурсе "Новая волна-2005". Просто во время выступления у артистки выключился микрофон. Однако конфуз не заставил звезду покинуть сцену или смутиться, Тина Кароль продолжила выступление без него.

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"Это был переломный момент и я заслужила награду в конкурсе. Часто говорю участникам своей команды на "Голосе страны", что нужно быть готовым ко всему и никогда не сдаваться, что бы не происходило: забыли слова, не взяли ноту или микрофон внезапно вышел из строя – неважно! Ты живешь здесь и сейчас – на сцене!"– отметила Тина Кароль.

Смотрите выступление Тины Кароль на "Новой волне": видео

А вот Потап вспомнил, как выступал в дуэте с Настей Каменских. Перед одним из концертов организатор шоу исчез со всеми гонорарами. Несмотря на инцидент Потап вышел на сцену и выступил перед зрителями. Артист признался, что в сложные моменты вспоминает историю, которая его вдохновляет не сдаваться.

"Однажды после концерта ко мне подошла девочка со словами: "Потап, благодаря вашим песням я снова начала общаться с папой". Что-то она услышала в моих текстах, что-то прочитала между строк, после чего позвонила отцу, с которым не виделась 15 лет. У меня же в этот период была сложная ситуация в жизни – и в финансовых вопросах, и в творчестве. Но и фраза мотивировала работать дальше, искать выход из ситуации. До сих пор убежден: ради таких моментов стоит жить и творить. Успех дается не всем и не просто так. На пути к нему часто получаешь пощечины. Это долгая и тяжелая борьба, прежде всего, с самим собой", – рассказал Потап.

Откровенно о курьезных моментах рассказал Монатик. Оказалось, что у артиста было немало таких ситуаций. В частности, Монатик упал на сцене в начале своего выступления в Беларуси, а в Лондоне во время шоу случайно выбил себе зуб.

"Но даже когда все вокруг начнут твердить, что ты многого достиг, испытания не завершились. В самый ответственный момент можно упасть на сцене перед 13-тысячной аудиторией, как у меня получилось в Минске, и это на самом начале концерта, во время исполнения первой песни! Тогда нужно встать, обыграть это как часть программы и продолжить шоу. Были у меня и другие случаи. Лондон, мечта всех артистов – концертная площадка О2, адреналин невероятно зашкаливает. И в этот момент я выбиваю микрофоном передний зуб!" – вспомнил певец.

Кроме этого, конфуз произошел и на первом стадионном концерте Монатика. Просто перед выходом на сцену "Олимпийского" во всем квартале пропало электричество. И с каждым, кто воплощает свою мечту, случаются конфузы, убежден Монатик. Главное – не сдаваться и уверенно идти дальше.

"Я убежден, что такие эмоции и ситуации переживает каждый, кто идет к своей мечте. Потому как бы ни ломала судьба, все это не зря", – добавил он.