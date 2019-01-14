Тина Кароль нашла "мужчину своей мечты": фоторепортаж с концерта во Львове

Популярная украинская певица Тина Кароль выступает со своим ежегодным шоу "Рождественская история" в городах Украины. 14 января артистка зажгла на сцене Львовской оперы.

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Сложно предположить, что именно зрители могут ожидать от концерта. Тина Кароль поет для людей и своим выступлением доказывает эту близость.

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Журналисты LifeStyle 24 также посетили концерт звезды и готовы рассказать Вам все подробности, поэтому Вы можете почувствовать будто бы также присутствовали на нем.

Выступление Тины разделено на две основные части. В первой Кароль спела украинские колядки: "Добрий вечір тобі, пане господарю", "Нова радість стала", "Добрий вечір, щедрий вечір", "До Святого Миколая", "Во Вифлиємі нині новина", "Тиха ніч, свята ніч".

Для первой части Кароль примеряла стильную длинную вышиванку, которая украшена синим бисером. Завершили ее образ традиционная красная помада и легкие локоны.



Концерт Тины Кароль во Львове / Фото: 24 канал

После колядок на сцене выступил "украинский Паганини", известный скрипач Василий Попадюк, который зажег публику своей виртуозной игрой на скрипке.

Во второй части Тина Кароль спела свои самые популярные хиты. Помогали ей в этом зрители из зала. Так, под новую песню "Сила высоты", которую певица представила 6 декабря, артистка обратилась к поклонникам с фразой "Вы единственные, кто в силе меня приручить".



Тина Кароль спустилась со сцены к зрителям / Фото: 24 канал

Кроме того, фан-клуб знаменитости подготовил для нее особый сюрприз. На каждом кресле во Львовской опере были разложены две вырезки – воздушный шар и птичка.

Давайте порадуем Тину и сделаем небольшой флешмоб. Поднимите, пожалуйста, этот рисунок и помашите им на песне "Сила высоты",

– говорится на рисунке.

К слову, на главной музыкальной премии Украины "M1 Music Awards. 4 Seasons" Тина Кароль получила награду за "Лучший фан-клуб".



Концерт Тины Кароль во Львове / Фото: 24 канал

Интересным стало выступление Тины под песню "Мужчина моей мечты". На экране появилось большое сердце, которое показывало мужчин в зале. После этого артистка говорила счастливчикам, которые попали в кадр, что именно он – мужчина ее мечты.



Концерт Тины Кароль во Львове / Фото: 24 канал

Также поклонники звезды вышли напротив нее с плакатом "Мы хотим танцевать с тобой под звездами". После чего Кароль просто спустилась со сцены к людям и начала петь вместе с ними без барьеров.



Тина Кароль / Фото: 24 канал