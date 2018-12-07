Тина Кароль ошеломила откровенным клипом "Сила высоты": игривое видео

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Тина Кароль презентовала клип к песне "Сила высоты"
Тина Кароль презентовала клип к песне "Сила высоты" / Instagram / @tinakarol_fantina

Популярная украинская поп-певица Тина Кароль ошеломила своих поклонников новой песней "Сила высоты" и клипом к ней. Звезда примерила пикантные образы и появилась в ролике обнаженной.

6 декабря в Украине состоялась премьера клипа Тины Кароль "Сила высоты". За считанные часы после публикации горячий ролик собрал более 130 тысяч просмотров и 9 тысяч лайков.

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Режиссером пикантного клипа стал Хиндрек Маасик. По его замыслу, Тина Кароль предстает перед зрителями в роли нежной и соблазнительной женщины, которую способен обуздать только один человек. Артистка примерила обольстительное приталенное платье и снялась обнаженной в воде.

"Клип к песне Тины Кароль "Сила высоты" – это эталонное отображение красоты женщины. Тина вдохновляет снимать такие чувственные, художественные, тонкие по содержанию работы. Ее сексуальность деликатная, ее магнетизм в деталях. Переступая через шаблоны запросов, я хотел показать в этом клипе ясную, красивую, истинную картину, как бы это сделал любой художник. Для многих в искусстве Тина Кароль является музой, и для меня в частности", – рассказал Хиндрек Маасик.

Тіна Кароль
Тина Кароль в клипе "Сила высоты" / скриншот

Я счастлива снова объединить вокруг себя лучших и создать новую жизнь. Песни для меня – это моя жизнь. "Сила высоты" – о преданности женщины своему мужу, которая покорно оберегает его,
– рассказала Тина Кароль.

Видеоработа певицы вызвала восторг у пользователей сети. По их словам, Тина Кароль – "эталон нежности и женственности".

Смотрите новый клип Тины Кароль "Сила высоты" (видео):

 

Теги: Новости Украины LifeStyle Музыка Тина Кароль
Источник: 24 Канал
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