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Тина Кароль очаровала сеть нежными образами: трогательные фото

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Тина Кароль / Instagram / @tina_karol

Тина Кароль неизменно поражает поклонников своим изысканным стилем и соблазнительными нарядами. Однако ее образы часто бывают нежными. В свой день рождения на странице в Инстаграме украинская поп-дива опубликовала милые фотографии с фотосессии.

Народная артистка Украины Тина Кароль не боится экспериментировать со стилем. Звезда всегда откровенна со своими поклонниками. В последнее время ее наряды становятся все более соблазнительными, а красные губы добавляют Тине страстности. Но бывают случаи, когда певица отходит от привычной соблазнительной одежды и яркого макияжа и показывает себя нежной и трогательной женщиной. В день своего 35-летия знаменитость поделилась с поклонниками серией теплых фото.

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На опубликованных фотографиях артистка позирует, сидя на белом кубе, босиком. Она одета в теплые свитера oversize шоколадного и белого цветов.

Такой наряд придает ей нежности и женственности, а обнаженные стройные ноги подчеркивают привлекательность Тины. Для фотосессии она уложила волосы в легкие локоны и выбрала макияж в естественных тонах, сделав акцент на глаза.

 

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Автор: Надежда Биленко
Теги: LifeStyle Звездные дни рождения Тина Кароль Стиль и мода
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