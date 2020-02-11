Тина Кароль очаровала сеть соблазнительными фотографиями

Популярная украинская исполнительница Тина Кароль неизменно поражает изысканными фото. Кроме телепроектов и концертов, звезда позирует в фотосессиях и рекламных кампаниях. Ее образы очаровывают миллионы мужчин.

Тина Кароль каждый раз показывает свой невероятный стиль. На днях на своей странице в инстаграме певица опубликовала фотографии с очередной фотосессии. Автором этих шедевров стала Анна Гончарова, перед камерой которой Тина уже неоднократно позировала.

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На одном из снимков Кароль одета в изысканную бельевое платье ярко-зеленого цвета. Глубокое декольте и обнаженные ноги добавляют Тине еще большей привлекательности.

Волосы поп-дивы уложены уже привычную прическу с голливудскими локонами. В макияже она выделила глаза и губы.

На другой фотографии Тина завораживает своим взглядом и мило улыбается в камеру.

Предлагаем просмотреть подборку фотографий авторства Анны Гончаровой с участием Тины Кароль.